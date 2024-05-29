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        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 23:34 Güncelleme: 29.05.2024 - 23:34
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        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Yunus Doğan idaresindeki otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Yeniköy yakınlarında, seyir halindeki traktöre çarparak savruldu.

        Savrulan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak durdu.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Doğan'ın eşi Esengül ve oğlu Burak Efe Doğan, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yunus Doğan'ın, merkeze bağlı Kırmıtlı köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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