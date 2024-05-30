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        Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit ve fenni mesulün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:05
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        Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasıyla ilgili tutuklu müteahhit ve fenni mesulün yargılanmasına devam edildi.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan Ali K, binanın yapımında beton ya da demirden çalma olmadığını, projede bir kusurunun bulunmadığını iddia etti.

        Beton dökülürken fenni mesul Ayhan G'nin de gelip durumu kontrol ettiğini belirten Ali K, "Ben Osmaniye'de 100 tane blok yapmışım. Bu kadar binanın içerisinde bir tanesi yan yatmış. 6 Şubat depremi dünya tarihine geçmiştir. 200 yıldan beri böyle bir deprem yaşanmamıştır. 6-6,5 şiddetine kadar bina yıkılmaz ancak 7'nin üzerindeki deprem binayı yıkar." diye konuştu.

        Ayhan G. ise savunmasında, "Demir bağlandığı zaman beni çağırıyorlardı, ben gidip kontrol ediyordum. Bu iş yarım saat, bir saatlik bir işti. Ben sürekli inşaatın başında olmuyordum, sadece demir bağlanıp beton dökülmeden önce kontrole gidiyordum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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