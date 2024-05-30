Osmaniye'de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edildi

Osmaniye Müftülüğü tarafından Filistin ve Doğu Türkistan'daki saldırılarda yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda müftülük çalışanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Burada düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İl Müftü Vekili Mehmet Güneş, buradaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca her mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını söyledi.

Filistin, Arakan ve dünyanın hangi köşesinde bir mazlum, mağdur varsa onun sesi olmaya devam edileceğini vurgulayan Güneş, "Osmaniye'den öyle bir haykıralım ki buradan sesimizi bütün dünya duysun. Dua ve niyazımız arşıalaya yükselsin inşallah. Mazlum olan kardeşlerimizin en kısa zamanda kurtuluşa kavuşmasını nasip eylesin Rabb'imiz." dedi.