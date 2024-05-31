Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı

        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan firari zanlı, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari Ö.T'nin kent merkezinde saklandığı evi belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, suçta kullanılan tabanca ele geçirildi.

        Ö.T, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın
        Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın
        Osmaniye'de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edil...
        Osmaniye'de Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşamını yitirenler için dua edil...
        Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Osmaniye'de depremde yıkılan binayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin fenni mesulünden 'Kat malikleri binayı...
        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin fenni mesulünden 'Kat malikleri binayı...