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        Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 10:34
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        Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Osmaniye'de 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl hapis cezası bulunan İ.Ü'nün Osmaniye'deki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

        Eve düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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