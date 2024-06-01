Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl hapis cezası bulunan İ.Ü'nün Osmaniye'deki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti.

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