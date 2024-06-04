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        Osmaniye'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de, lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:45
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        Osmaniye'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de, lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu A.E. idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

        Sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis, yola kapan serdi. Otomobil, yola serilen kapanla lastikleri patlatılarak durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan araç sürücüsü, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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