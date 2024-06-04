Kadirli'de 1. Kitap Fuarı açıldı

Çok sayıda yazarın imza etkinliğinin de yer alacağı fuar, 13 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, açılışta, okuma alışkanlığı edinilmesinde kitap fuarlarının önemli rolünün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 1. Kadirli Kitap Fuarı açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.