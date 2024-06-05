Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı'nda düzenlenen sergide, kadınların dokuma, dikiş nakış, örgü ve sıfır atık başta olmak üzere birçok alanda yıl boyunca yaptığı eserler tanıtıldı.

        Etkinliğe katılan Kadirli Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu, düzenledikleri eğitimlerle insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını söyledi.

        Hayat boyu öğrenme kurumlarının felsefesinin her zaman eğitim olduğunu belirten Beyoğlu, "Açılan kurslarımızda hangi yaşta olursa olsun vatandaşlarımıza ciddi bir eğitim imkanı sunulmaktadır. Yıl boyunca birbirinden önemli kursları açarak gençlere ve kursiyerlere önemli katkımız olmaktadır." diye konuştu.

        Etkinliğe, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Vekili Yılmaz Sarıakçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Çağla Tuğaltay cinayeti 24 yıldır neden çözülemedi? Katil kim?
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de mini hentbol şenliği düzenlendi
        Osmaniye'de mini hentbol şenliği düzenlendi
        Kadirli'de 1. Kitap Fuarı açıldı
        Kadirli'de 1. Kitap Fuarı açıldı
        Osmaniye'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzen...
        Osmaniye'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan otomobildeki 5 düzen...
        Osmaniye'de lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobil...
        Osmaniye'de lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobil...
        Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 29 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı
        Gaziantep'te "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı Osmaniye'de yakalandı