Osmaniye'de sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini itfaiye serinletti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde okul bahçesine gelen itfaiye ekibi, sıcaktan bunalan öğrencileri su sıkarak serinletti.
Harun Reşit İlkokulu'nda öğrenciler için düzenlenen şenliğe Düziçi Belediyesi itfaiye ekibi de çağrıldı.
Ekip, okul bahçesinde sıcaktan bunalan öğrencilere itfaiye aracındaki suyu sıktı.
Serinleyen öğrenciler, şenlik kapsamında çalan şarkılarla dans etti.
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