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        Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

        Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 19:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:40
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        Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü öldü
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        Osmaniye'de uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü, hayatını kaybetti.

        Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi Lalegölü mevkisinde bir kamyonun uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yuvarlanan kamyonun şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Yapılan incelemede cesedin Şaban Yiğit'e (67) ait olduğu belirlendi.

        Yiğit'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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