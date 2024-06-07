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        Rekortmen atlet Musab Kundakçı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında madalya kovalayacak

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Atletizmde 2000 metre engelli yarışında Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki milli sporcu Musab Kundakçı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarından madalyayla dönmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:06
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        Rekortmen atlet Musab Kundakçı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında madalya kovalayacak
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Atletizmde 2000 metre engelli yarışında Türkiye rekoru kıran 17 yaşındaki milli sporcu Musab Kundakçı, Balkan ve Avrupa şampiyonalarından madalyayla dönmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

        Sivas'ta geçen yıl 15 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 2. olup gümüş madalya kazanan Musab, İzmir'de 2 Haziran'da gerçekleştirilen olimpik deneme ve milli takım seçmelerinde piste çıktı.

        Musab, 2000 metre engelli yarışındaki 5.47.54'lük derecesiyle Cuma Özcan'a ait 18 yaş altı rekorunu kırdı.

        Milli takıma seçilen 17 yaşındaki sporcu, 6 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edeceği Yıldızlar Balkan Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

        Osmaniye'deki Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Musab, organizasyondan başarıyla ayrılıp, 17-21 Temmuz'da Slovakya'da düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası'na yüksek moralle gitmek istiyor.

        Yoğun tempoda çalışan genç atlet, iki şampiyonada da madalya kazanıp, kendi yaş kategorisinde yeni rekorlar hedefliyor.

        - "Rekor için 1 yıldır çalışıyorduk"

        Musab Kundakçı, AA muhabirine, sporcu ağabeyinden etkilenip 10 yaşında atletizme başladığını söyledi.

        Performansını her yıl geliştirmeye çalıştığını belirten Musab, "Türkiye rekorunu kırıp milli takıma seçilmem çok güzel bir başarıydı. Antrenörümle 1 yıldır bunun için çalışıyorduk." dedi.

        Musab, yarışlarda milli formayı en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini anlattı.

        Madalya kazanmayı hedeflediği Balkan ve Avrupa şampiyonalarına odaklandığını dile getiren Musab, "Antrenmanlara hız kesmeden devam ediyoruz. Şampiyonalarda inşallah güzel başarılar elde edeceğiz. Gelecekteki hedefim olimpiyat ve dünya rekoru kırıp şampiyon olmak." diye konuştu.

        Musab, organizasyonlarda başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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