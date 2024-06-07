Osmaniye'de öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.
Aslanlı Mahallesi'ndeki Cansan İlköğretim Okulu öğretmenleri, Bahçe Belediyesini arayarak, sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.
İstek üzerine okula gönderilen itfaiye ekibi, okul bahçesinde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.
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