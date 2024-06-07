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        Osmaniye'de öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:47
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        Osmaniye'de öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
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        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcaktan bunalan ilkokul öğrencilerini su sıkarak serinletti.

        Aslanlı Mahallesi'ndeki Cansan İlköğretim Okulu öğretmenleri, Bahçe Belediyesini arayarak, sıcaktan bunalan öğrencilerini serinletmek istediklerini belirtti.

        İstek üzerine okula gönderilen itfaiye ekibi, okul bahçesinde toplanan öğrencileri su sıkarak serinletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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