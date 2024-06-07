Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Operasyona ilişkin görüntüler ekiplerin kamerasınca kaydedildi.
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