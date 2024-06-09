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        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı işçi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı TEDAŞ işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:06 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:06
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        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı işçi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı TEDAŞ işçisi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 02 HE 288 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Takla atan araç, refüjde çalışma yapan TEDAŞ işçisi M.T'ye (47) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan sürücü ve işçi, sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan M.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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