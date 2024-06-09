Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı işçi yaralandı

Durumu ağır olan M.T, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

M.Ö. idaresindeki 02 HE 288 plakalı otomobil, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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