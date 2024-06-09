Osmaniye'de iki araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik detektör köpeğiyle araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 406,50 gram eroin ile bir miktar para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de tır ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

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