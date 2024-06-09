Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de iki araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de tır ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:27 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de iki araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de tır ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerindeki uygulama noktasında yolcu otobüsü ile tırı durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 406,50 gram eroin ile bir miktar para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Evlendiler
        Evlendiler
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı işçi yaralandı
        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü ve çarptığı işçi yaralandı
        Osmaniyeli 6 kardeş baba yadigarı tarladaki ürünleri orakla biçiyor
        Osmaniyeli 6 kardeş baba yadigarı tarladaki ürünleri orakla biçiyor
        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler
        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Osmaniye'de öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi
        Osmaniye'de öğrenciler itfaiyenin sıktığı suyla serinledi