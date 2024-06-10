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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:59
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 82 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 8 tabanca ve 4 tüfek, 86,33 gram uyuşturucu ile çalıntı karavan ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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