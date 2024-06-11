İliç'teki heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Kazar'ın cenazesi Osmaniye'de defnedildi

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Kazar'ın ailesi ve yakınlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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