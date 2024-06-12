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        Osmaniye Belediyesi ile SGK arasında emekliler için işbirliği yapıldı

        Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi arasında, emeklilere yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:38
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        Osmaniye Belediyesi ile SGK arasında emekliler için işbirliği yapıldı
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        Osmaniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi arasında, emeklilere yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, belediye hizmet binasında düzenlenen imza töreninde, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edildiğini söyledi.

        Osmaniye Belediyesi ile emeklilerin daha rahat bir yaşam sürmesi adına işbirliği içinde projeler yürüteceklerini belirten Çelik, "Proje kapsamında, emekliler için toplu taşıma ücretlerinde indirim sağlanması, kültürel miras gezilerinin düzenlenmesi, hobi bahçesi oluşturulması, kahvaltı programları, emekli evi projesi, emekli izci kulübü oluşturulması ve emeklilere yönelik tiyatro gösterileri, müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlenecek." diye konuştu.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet de ilerleyen süreçte emeklilere yönelik, özellikle sportif, sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yapılacağını kaydetti.

        Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile SGK İl Müdürü Mücahit Çelik tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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