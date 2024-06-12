Osmaniye'de konteyner kentte Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu açıldı

Osmaniye’de SGK İl Müdürlüğünce Karaçay Konteyner Kent'e kurulan Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edildiğini bu kapsamda emeklilerle ilgili projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Osmaniye'deki 41 kamu kurumunun işbirliği içinde emekliler için hazırlanan projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "41 kurumumuzla birlikte yapacağımız çalışmalarla emeklilerimizin ekonomik, sosyal hayatlarının iyileştirilmesi anlamında az da olsa faydalı olmak istiyoruz. İrtibat büromuzun emeklilerimiz ile ilgili çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Osmaniye'mize, emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.