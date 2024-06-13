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        Osmaniye'de çayda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:17
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        Osmaniye'de çayda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Savrun Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        Savrun Çayı'nda çok sayıda balım ölümü görülmesi üzerine vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

        Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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