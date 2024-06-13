Osmaniye'de çayda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Bölgeye gelen ekiplerce su ve ölü balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

Savrun Çayı'nda çok sayıda balım ölümü görülmesi üzerine vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletti.

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