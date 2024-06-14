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        Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:54
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        Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi üzerinde Ziya Bakıcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

        Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından Bakıcı'nın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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