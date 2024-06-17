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        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:02
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        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        K.B. idaresindeki 80 KE 002 plakalı otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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