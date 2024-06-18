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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 192 deprem konutu taşınmaya hazır hale geldi

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, depremden etkilenenler için yapımına başlanan 192 kalıcı konut, taşınmaya hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:04 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:04
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 192 deprem konutu taşınmaya hazır hale geldi
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, depremden etkilenenler için yapımına başlanan 192 kalıcı konut, taşınmaya hazır hale getirildi.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde geçen yıl ağustosta yapımına başlanan 192 kalıcı konutta inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 12 blok, şebeke bağlantılarının da tamamlanmasıyla taşınmaya hazır hale geldi.

        Hak sahipleri kurayla belirlenen 192 daireye depremzedelerin bu ayın sonunda yerleşmesi bekleniyor.

        - "Depremzedeler için sıcak bir yuva oluşturulmuştur"

        Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ilçenin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

        Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği afette, evlerin yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını anlatan Demiroğlu, ilçede depremden etkilenenler için hemen çalışmaların başladığını belirtti.

        Demiroğlu, evlerini kaybeden depremzedeler için TOKİ tarafından geçen yıl ağustosta 37 dekarlık alanda başlayan kalıcı konut yapımının tamamlandığını dile getirdi.

        Hak sahipleri de belirlenen konutların taşınmaya hazır hale geldiğini ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti:

        "İlçemize TOKİ tarafından yaptırılan 2+1 75 metrekare ve 3+1 85 metrekarelik konutlar, yatay mimari şekline göre yapıldı. Sosyal donatısı, iş yeri olan konutlarımızın iç dizaynları tamamlanmış, depremzedeler için sıcak bir yuva oluşturulmuştur. Konutların çekilişi yapılarak anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bazı hak sahipleri gelip konutlarının temizliğini bile yaptı. Çok kısa süre içinde depremzedelerin yeni yuvalarına taşınmalarını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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