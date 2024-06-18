Osmaniye'de kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Değirmendere köyünde hayvanlarını otlatan İlyas Menekşe, sürüden ayrılan bir küçükbaşı bulmak için kayalığa çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Menekşe, uçuruma düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Menekşe'nin cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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