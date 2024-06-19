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        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:28
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        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.K. (44) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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