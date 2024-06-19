Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.K. (44) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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