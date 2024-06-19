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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:21
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-16 Haziran'da kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adresler ile bazı araçlarda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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