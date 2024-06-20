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        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu

        Osmaniye'de dereye giren kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:16
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        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu
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        Osmaniye'de dereye giren kişi yaşamını yitirdi.

        Karaçay deresinde kurulan biriktirme havuzuna giren Mehmet Cengiz Köse'nin (50) sudan çıkmaması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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