Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu
Osmaniye'de dereye giren kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'de dereye giren kişi yaşamını yitirdi.
Karaçay deresinde kurulan biriktirme havuzuna giren Mehmet Cengiz Köse'nin (50) sudan çıkmaması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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