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        Osmaniye'de tavuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, canlı tavuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:24
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        Osmaniye'de tavuk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, canlı tavuk yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Talha Özkale idaresindeki 01 ANH 106 plakalı canlı tavuk yüklü tırın dorse kısmında, Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında tavukların zarar görmediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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