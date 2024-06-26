Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 10 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 94 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 94 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 94 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.
Uygulamalarda ruhsatsız 12 tabanca, 7 tüfek, 32,18 gram uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirildi.
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