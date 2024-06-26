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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 10 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 94 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:56
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 10 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 94 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-23 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 94 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

        Uygulamalarda ruhsatsız 12 tabanca, 7 tüfek, 32,18 gram uyuşturucu ile çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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