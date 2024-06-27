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        Vali Yılmaz'dan, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin uygulandığı kurumlarda inceleme

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin uygulandığı Valilik yerleşkesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:36
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        Vali Yılmaz'dan, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin uygulandığı kurumlarda inceleme
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin uygulandığı Valilik yerleşkesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu.

        Yılmaz, projenin uygulandığı yerleri gezdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

        Vali Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, proje kapsamında belirlenen yerlere güneş enerjisi sistemi kurulduğunu belirtti.

        Projeyi önemsediklerini ifade eden Yılmaz, "KABEV sayesinde elektriğin yüzde 65’ini ücretsiz sağlamış oluyoruz. Proje, ciddi anlamda tasarruf ve katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışma otoparkımızda çok estetik bir görüntü arz ediyor. Ayrıca çatılarımıza da yerleştirildi. Güneşin bol olduğu Çukurova'dayız ve güneşten de azami bir şekilde yararlanmış oluyoruz." dedi.

        Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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