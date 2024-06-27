Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu
Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu.
Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu.
Karaçay deresinde kurulan biriktirme havuzuna giren Mehmet Berk'in (48) sudan çıkmaması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Berk'in cesedine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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