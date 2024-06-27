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        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu

        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:25
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        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu
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        Osmaniye'de dereye giren kişi boğuldu.

        Karaçay deresinde kurulan biriktirme havuzuna giren Mehmet Berk'in (48) sudan çıkmaması üzerine, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Berk'in cesedine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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