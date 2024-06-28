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        Osmaniye Valisi Yılmaz, bamya hasadına katıldı

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye beldesinde düzenlenen bamya hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:54
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        Osmaniye Valisi Yılmaz, bamya hasadına katıldı
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cevdetiye beldesinde düzenlenen bamya hasadına katıldı.

        Hasat öncesi Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş'tan rekolte beklentisi ve hasat hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, daha sonra tarlaya girerek bamya topladı.

        Yılmaz, hasadın ardından gazetecilere, Osmaniye'nin bamya üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "Osmaniye'de, yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda 4 bin 400 ton bamya üretilmektedir. Bamya üretim alanı anlamında da istihdam anlamında da Osmaniye iyi bir yerde. Bütün bamya üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi, bamya hasadında çalışanlara da kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

        Vali Yılmaz hasat sonrası tarım işçileriyle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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