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        Osmaniye'de spor okulları törenle hizmete girdi

        Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:46
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        Osmaniye'de spor okulları törenle hizmete girdi
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        Osmaniye'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor okullarının açılışı dolayısıyla atletizm sahasında tören düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, törende, yaz spor okullarının çocukların sportif özelliklerinin gelişmesi ve daha keyifli vakit geçirmeleri adına önemli olduğunu söyledi.

        Çocuklara sporu sevdirmek gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Sporun bütün alanlarında yapacağımız çalışmalarda görev alacak antrenörlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza sporu sevdirelim. Evlatlarımız hangi branşta yetenekliyse oraya yönlendirmek çok daha faydalı olacaktır." dedi.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet de yaz spor okullarına destek verdiklerini, burada çok sayıda branşta başarılı sporcuların keşfedileceğine inandığını dile getirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Osmaniye Belediyesi işbirliğinde açılan yaz spor okullarında 5-18 yaş arası çocukların 2 ay boyunca sporla dolu günler yaşamalarını istediklerini kaydetti.

        Konuşmalardan sonra güreş, okçuluk, karate gösterileri sunuldu, Vali Yılmaz ve diğer katılımcılar penaltı atışı yaptı.

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