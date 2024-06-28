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        Osmaniye'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:02
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        Osmaniye'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kadirli'de M.A. idaresindeki 80 ACV 694 plakalı otomobil ile Sumbas ilçesinde M.A.K'ın kullandığı 31 PU 541 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İki kazada yaralanan araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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