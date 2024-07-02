Osmaniye'de yaz Kur'an kursları başladı

Yılmaz, kursta eğitimlerin yanı sıra öğrencilerle çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler de gerçekleştireceklerini söyledi.

Kursta öğrencilere, Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgilerin de verildiğini belirten Yılmaz, "Kayıtlarımız devam ediyor, bugün itibarıyla 200 kadar öğrencimizin kaydı gerçekleştirildi. Bu sayının 300'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyubi Camisi imamı Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

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