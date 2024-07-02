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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:46
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 24-30 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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