Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 24-30 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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