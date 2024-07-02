Osmaniye'de anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Osmaniye'de çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Osmaniye'de çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaverpaşa Mahallesi yakınlarında bulunan tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın, bitişikteki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 10 dekarlık alan yangında zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.