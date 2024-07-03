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        Vali Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan asfalt plenti tesisini inceledi

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresince yaptırılan günlük 1600 ton üretim kapasiteli asfalt plenti tesisinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:03
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        Vali Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan asfalt plenti tesisini inceledi
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Özel İdaresince yaptırılan günlük 1600 ton üretim kapasiteli asfalt plenti tesisinde incelemede bulundu.

        Vali Yılmaz, beraberinde Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun ile asfalt plenti tesisini ziyaret etti.

        Yetkililerden tesis hakkında bilgi alan Yılmaz, açıklamasında, yapımı tamamlanan tesisinin birkaç gün içinde üretime başlayacağını belirtti.

        Tesis sayesinde hem sathi kaplama hem de sıcak asfalt üretimi yapılabileceğini anlatan Yılmaz, "Günde 1600 tona çıkabilecek kapasitede, son teknoloji ve en kaliteli asfaltları üretebileceğimiz bir merkezi kurduk. Olağanüstü bir yatırım oldu. Önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizin bütün köy yollarını Allah'ın izniyle sıcak asfalta kavuşturmuş olacağız. En kaliteli asfaltları yapmaya başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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