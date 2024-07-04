Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü öldü
Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol köprüsünden aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vehbi S, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Vehbi S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Vehbi S'nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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