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        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü öldü

        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:36
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        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü öldü
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        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Vehbi S. idaresindeki 68 ABV 798 plakalı kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol köprüsünden aşağı düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vehbi S, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, Vehbi S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        Vehbi S'nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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