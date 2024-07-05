Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mahmut A. idaresindeki 80 KL 095 plakalı otomobil, Kadirli Koçlu köyü yolu Akarca mevkiinde Ramazan K. yönetimindeki 80 LH 434 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada Mahmut A. otomobilde bulunan eşi Fatma A. ile Ramazan K. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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