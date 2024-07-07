Osmaniye'de başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oyun oynarken başı demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oyun oynarken başı demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde Mehmet Nuri Arıoğlu ilkokulu bahçesinde oynayan kimliği henüz belirlenemeyen 9-10 yaşlarındaki erkek çocuğu, başını okul bahçesinde bulunan demir parmaklıklara sıkıştırdı.
Çevredeki vatandaşların çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine durum itfaiyeye bildirildi.
Bölgeye gelen ekipler, demir makasıyla parmaklıkları keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
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