Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.

        Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan 45 yaşındaki Necip Erbaş'ın geri dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarındaki otluk alanda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin 5 gündür aranan Necip Erbaş'a ait olduğu belirlendi.

        Ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar

        Benzer Haberler

        6 gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        6 gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Osmaniye'de başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de başı demir korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışı...
        Osmaniye'de köy çocukları robotik kodlama sınıfında dijital dünyayla tanışı...
        Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...
        Osmaniye'de minibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...
        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü öldü
        Osmaniye'de otoyol köprüsünden düşen kamyonun sürücüsü öldü