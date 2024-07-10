Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 5 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce ayrılan 45 yaşındaki Necip Erbaş'ın geri dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarındaki otluk alanda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin 5 gündür aranan Necip Erbaş'a ait olduğu belirlendi.
Ceset, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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