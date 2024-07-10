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        Osmaniye'de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:58
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        Osmaniye'de iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        S.K'nin kullandığı 80 AAU 315 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde park halindeki 44 LH 679 plakalı otomobile çarpıp devrildi.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Yusufizzettin köyünde de sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 EF 425 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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