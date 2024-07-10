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        Osmaniye Düziçi'nde tamamlanan konutlara depremzedeler yerleşmeye başlayacak

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 65 bloktan 12'sinde inşaat çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:06
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        Osmaniye Düziçi'nde tamamlanan konutlara depremzedeler yerleşmeye başlayacak
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 65 bloktan 12'sinde inşaat çalışmaları tamamlandı.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gökçayır köyünde depremzedelere tahsis edilmek üzere inşasına başlanan, 1220 konutluk 65 bloktan oluşan deprem konutlarının yapımında sona yaklaşıldı.

        Hak sahipleri belirlenen 12 bloktaki 192 konutun kaba ve ince inşaatı ile altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

        Konutlardan 53 bloktakilerin ise kaba inşaatlarının yapımı bitirildi, ince işçilikleri sürüyor. Bu konutların da kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

        Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, AA muhabirine, depremlerden etkilenen vatandaşlar için ilçede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Geçen yıl mayıs ayında yapımına başlanan deprem konutlarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını anlatan İba, "Şu an 12 blokumuz, yani 192 konutumuz teslime hazır hale geldi. İki ay içerisinde depremzede vatandaşlarımızın taşınmaya başlamasını bekliyoruz. Okul yapımı ihalesi yapıldı, sağlık ocağı ihalesi de yapılacak. Burada yeni bir kentleşme, mahallemiz oluşacak inşallah." dedi.

        İba, sağlam bir zemin üzerine inşa edilen konutların tamamının 3+1 dairelerden oluştuğunu belirtti.

        Bölgede konutlar ve çevre düzenlemesiyle güzel bir yaşam alanı oluşturulduğunu dile getiren İba, depremzedelerin burada huzur içinde oturacağını kaydetti.

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