Osmaniye Valisi Yılmaz, konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlara yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

Vali Yılmaz, beraberindeki Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer ile TOKİ tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 152 konutluk deprem konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti.

Evlerine yerleşen ailelerle sohbet eden Vali Yılmaz, çocuklara da hediye verdi.

Depremzede Hamza Loşoğlu, evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Türkmen beldesindeki 2 katlı evinin ağır hasar alarak yıkıldığını anlatan 4 çocuk babası Loşoğlu, "Yeni evimiz dört dörtlük Allah razı olsun. Bundan ötesi can sağlığı. Hayalimizde böyle bir evde oturacağımızı görsek inanmazdık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.