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        Osmaniye Valisi Yılmaz, konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlara yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:09
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        Osmaniye Valisi Yılmaz, konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen konutlara yerleşen depremzedelerle bir araya geldi.

        Vali Yılmaz, beraberindeki Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer ile TOKİ tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 152 konutluk deprem konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti.

        Evlerine yerleşen ailelerle sohbet eden Vali Yılmaz, çocuklara da hediye verdi.

        Depremzede Hamza Loşoğlu, evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Türkmen beldesindeki 2 katlı evinin ağır hasar alarak yıkıldığını anlatan 4 çocuk babası Loşoğlu, "Yeni evimiz dört dörtlük Allah razı olsun. Bundan ötesi can sağlığı. Hayalimizde böyle bir evde oturacağımızı görsek inanmazdık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

        Depremzedelerden Osman Öz de evlerin bu kadar kısa sürede bitirilip teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan depremlerde evlerini kaybeden afetzedelerin yeni konutlarına taşınmaya başladığını söyledi.

        Kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yoğun bir şekilde depremden etkilenen, evlerini kaybeden hemşehrilerimizi kalıcı konutlarına kavuşturuyoruz. Bugün de iki ailemizi ziyaret ettik. İki ailemiz de memnuniyetlerini belirttiler, huzurlu olduklarını söylediler. Bizler de hemşehrilerimizin huzurlu, mutlu yaşayacakları konutlarına kavuşmaları anlamında büyük bir gayret gösteriyoruz. Öyle görüyorum ki yaptığımız planlama içinde depremden etkilenen hemşehrilerimiz bu yılın sonuna kadar büyük oranda evlerine kavuşmuş olacak."

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