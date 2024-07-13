Osmaniye'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DA 3356 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
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