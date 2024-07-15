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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:36
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Yağışla birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarına su doldu.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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