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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:58
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, kimliğini belirledikleri 2 şüphelinin Osmaniye'de olduğunu tespit etti.

        Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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