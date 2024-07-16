Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, kimliğini belirledikleri 2 şüphelinin Osmaniye'de olduğunu tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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