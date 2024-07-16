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        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı

        Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:48
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        Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı
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        Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Mehmet Ali Kırpık yönetimindeki 36 ABD 952 plakalı traktör Yusufizzettin köyünde devrildi.

        Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Kırpık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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