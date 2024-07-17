Kadirli'de zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, kasap ve fırınlarda denetim yaptı.
Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, kasap ve fırınlarda denetim yaptı.
İş yerlerini inceleyen ekipler, hijyen koşulları ile ruhsat, vergi levhası ve ürünlerin gramajını kontrol etti.
Ekipler, yangın önlemlerini denetledikleri işletmelerin sahiplerine uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimleri sürdüreceklerini bildirdi.
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